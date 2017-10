Nevoeiro matinal obriga a desviar voos do aeroporto de Lisboa

Vários aviões estão a ter dificuldade em descolar e aterrar em Lisboa.

10:44

O CM tem tentado contactar a ANA, empresa que gere os aeroportos, ao longo da manhã, mas não obteve esclarecimentos.

Vários voos com destino a Lisboa foram esta quinta-feira desviados para o Porto, devido ao nevoeiro que se faz sentir na capital. Pelo menos três voos da TAP terão sido desviados para a Invicta, mas há mais companhias com problemas.Por exemplo, um voo da Ryanair para Roma que deveria ter partido de Lisboa às 9h05 ainda não tinha descolado pelas 11h15. Os passageiros aguardavam dentro do avião, sem qualquer indicação da hora de partida.Passageiros relatam aoque os preocedimentos de check in foram atrasados em vários voos, e queixam-se da falta de informação.