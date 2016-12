Nevoeiro provoca atrasos no Aeroporto de Lisboa

As más condições de visibilidade provocaram ainda vários atrasos na operação no aeroporto de Lisboa.

O nevoeiro matinal obrigou esta sexta-feira nove aviões a divergir para os aeroportos de Faro, Porto e Madrid, e provocou vários atrasos na operação no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou a ANA - Aeroportos de Portugal à Lusa.Segundo fonte oficial da gestora aeroportuária, o aeroporto de Lisboa esteve em LVO (Low Visibility Operations) entre as 04:55 e as 12:08, o que obrigou nove voos a optarem por aeroportos alternativos.Cinco aviões divergiram para o aeroporto de Faro, três para o aeroporto do Porto e um para Madrid, de acordo com a mesma fonte.