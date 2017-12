Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nigeriano saiu de Moçambique com um quilo de heroína no estômago

PJ deteve homem que chegou ao aeroporto de Lisboa.

Por J.T. | 21.12.17

A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve um nigeriano que chegou ao aeroporto de Lisboa com 50 bolotas de heroína no organismo.



Uma apreensão de cerca de um quilo desta droga, que no mercado poderia chegar aos 30 mil euros.



O homem, desempregado e com 33 anos, era proveniente de Maputo, Moçambique.



No espaço de duas semanas esta será a terceira detenção de ‘mulas’ com heroína, oriundas de países de África.



O homem acabou por expelir a droga – suficiente para 16 800 doses individuais – num hospital de Lisboa.