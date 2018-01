Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Norte ganha 237 camas de cuidados continuados

Administração Regional de Saúde assina contratos com sete instituições de apoio social.

Por Manuel Jorge Bento | 08:42

Sete instituições de apoio social do Norte assinam hoje contratos com a Administração Regional de Saúde (ARS) que vão permitir a abertura de mais 237 camas de cuidados continuados, graças a um investimento de 47 milhões de euros.



Assim, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados aumenta a resposta para 12 200 admissões anuais.



Em causa estão 32 camas no Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque, em Viana do Castelo, 27 na DELAPO - Acolhimento, Apoio e Assistência Social de Delães, Braga, e 55 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança. A estas juntam-se 42 camas na Misericórdia de Mirandela, 31 na Santa Casa de S. Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto, 30 na Misericórdia de Vale de Cambra e outras 20 na associação Kastelo, em Matosinhos.



A formalização dos contratos permitirá que "entidades subscritoras e a população alvo passem a dispor de uma capacidade instalada mais alargada nas diferentes tipologias da Rede de Cuidados Continuados Integrados na região Norte", indica a ARS, em comunicado.



Para avançar com o aumento do número de lugares disponíveis, a ARS e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, assinam os contratos, hoje, às 11h00, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.



De acordo com a ARS/Norte, na sua página na internet, esta região passará a dispor, em breve de um total de 4513 camas, integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que representa um encargo financeiro anual de cerca de 54,5 milhões de euros.