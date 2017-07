Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Norte perde 135 mil pessoas em dez anos

Saldo migratório negativo explica cerca de 83,3 por cento da perda populacional.

Por Aureliana Gomes | 08:46

Desde 2006 que o norte do País tem vindo a perder população.



Numa década, a região perdeu 135 mil habitantes. Segundo o relatório Norte Estrutura, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o saldo migratório negativo explica cerca de 83,3 por cento desta perda populacional.



No documento, "o declínio demográfico é uma tendência que tem vindo a generalizar-se a praticamente todo o território do Norte". Comparando a diferença entre os comportamentos migratórios de saída e entrada, diz o relatório que, desde 2003, a região observa saldos negativos, com destaque para os anos de 2012 e 2014, em que perdeu, em média, cerca de 16 mil residentes por ano.



No entanto, nos anos de 2015 e 2016, a perda de população motivada pelo saldo migratório foi menos acentuada, situando-se nos 12 a 13 mil a sair da região.



Entre 2006 e 2011, o Norte perdeu 33 mil residentes, enquanto, nos anos seguintes, entre 2012 e 2017, a perda populacional cifrou-se em cerca de 103 mil habitantes.



Por subregiões, o Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto e Tâmega e Sousa apresentaram, de 2006 a 2016, uma taxa média anual de crescimento natural positiva, "embora com valores muito pouco expressivos".



O relatório dá ainda conta de que, juntando as componentes natural e migratória, existem nove municípios com crescimento efetivo da população, nomeadamente Maia, Valongo, Vila do Conde, Gaia, Matosinhos, o concelho de Braga e três municípios do Tâmega e Sousa e Ave - Paços de Ferreira, Vizela e Lousada.