Nota de 50 usada em burla a idosos

Para prevenir estas burlas, a Guarda Republicana aconselha os idosos a não confiarem em estranhos bem falantes, nunca andarem com muito dinheiro e pedirem sempre a identificação a pretensos fiscais públicos.n



A aparência dos burlões é, também, quase sempre a mesma. Homens, vestindo fato e com boa aparência, todos normalmente de meia idade, abordam as vítimas sozinhas na rua. "Procuram, com a maior rapidez possível, apoderar-se do dinheiro que os respetivos interlocutores guardam em casa. Uma vez na posse do mesmo, arranjam manobras de diversão para dizer que têm de ir ao banco trocar as notas", acrescentou a mesma fonte oficial da GNR.

A nova nota de 50 euros, que entrou em circulação em abril, está a ser usada para cometer burlas em série. Criminosos, sozinhos ou em grupo, estão a abordar as vítimas, na sua maioria idosas, convencendo-as de que lhes devem entregar todo o dinheiro de que dispõem para troca em bancos, com o argumento de que as notas antigas de 50 euros já perderam qualquer valor.Fonte oficial da GNR, força de segurança que patrulha a maior parte do território nacional, confirmou aoque de 1 de janeiro a 31 de maio já foram apresentadas 21 queixas relativas a este tipo de burlas.Durante todo o ano passado, ocorreram 168 ocorrências deste género, apenas na área de vigilância da GNR. A mesma fonte salientou entretanto que, em regra, "todos os casos assinalados tiveram lugar em aldeias, vilas, ou habitações isoladas".