Rede de droga internacional lava fortuna em Lisboa

Dinheiro embalado para poupar espaço e fugir ao olfato dos cães, trazido de Espanha e da Holanda para Lisboa nos forros e nos pneus das viaturas.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Dezenas de transportes de dinheiro vivo, com as notas embaladas em vácuo, numa máquina própria, para ocuparem menos espaço e não serem detetadas pelos cães pisteiros das polícias treinados para cheirarem dinheiro, foram realizados pela rede que branqueou através de Lisboa perto de 150 milhões de euros provenientes do tráfico de droga.



O esquema das empresas Money One e Transfex, cujos responsáveis foram recentemente condenados em Lisboa a penas de prisão, deixou rasto. Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ apanhou provas do transporte de mais de 70 milhões de euros de Espanha e Holanda para Portugal.



A rede, que cobrava aos traficantes uma comissão de 5% sobre os valores a branquear, esteve controlada vários meses - a investigação teve início em 2014 - mas não avançou mais rapidamente porque primeiro era necessário apanhar o crime precedente: tráfico de droga em Espanha. O grupo foi apanhado em Portugal em março de 2015 e a rede de tráfico em Espanha em julho com a ajuda fundamental da PJ.



A rede, chefiada pelo brasileiro José Martins, que apanhou 12 anos por branqueamento de capitais, corrupção, associação criminosa e falsificação, contratava motoristas, alguns através de um técnico oficial de contas, para irem buscar as carradas de dinheiro a Espanha.



Mas o cabecilha, o filho e a nora também fizeram viagens. A PJ andou a ‘brincar’ com a rede, apanhando-lhes quase 8 milhões de euros em Portugal e Espanha, fazendo parecer tratarem-se de "acasos" para que eles continuassem a enviar dinheiro para Portugal.



As notas embaladas em vácuo eram escondidas nos forros das viaturas e no interior de pneus. A Polícia Judiciária, nas suas vigilâncias, apanhou entregas por homens com cuecas na cabeça e sacos de dinheiro a saírem de carrinhos de bebés.



Chegado a Lisboa, o dinheiro ia para o cofre da Money One, onde entrava no circuito, sendo depositado em bancos e daí transferido em montantes menores (para não chamar a atenção) para o Brasil, Paraguai e outros países, onde iriam finalmente para as contas dos traficantes.



Droga apreendida no Brasil e Espanha com dicas da PJ

Foram várias as apreensões de droga realizadas em Espanha e no Brasil graças a dicas transmitidas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. É que enquanto a PJ investigava o branqueamento de capitais, iam sendo apanhadas informações de importantes carregamentos de cocaína.



A rede de traficantes era chefiada pelo montenegrino Vinetu Cokovic, de 50 anos, que se fazia passar por agente de futebol para justificar as viagens entre Espanha, Holanda e América do Sul. Estava rodeado de ex-militares sérvios que se encontram detidos em Espanha.



O grupo sofreu um golpe em abril de 2015, quando dois elementos foram apanhados após transferirem 172 quilos de cocaína para um navio ao largo do Brasil. Mas foram libertados porque a carga não foi encontrada dentro do tempo legal pelos brasileiros.



A chegada a Espanha de alguns veleiros com cocaína foi também indicada pela Judiciária à polícia espanhola. No total, a Polícia Nacional apanhou à rede 3,5 toneladas de cocaína e 9,3 milhões de euros. Na casa de luxo de Vinetu, em Madrid, foram encontrados 773 mil euros em notas.



APREENSÕES

4 fev. 2014: 1 148 870 €

Condutor apanhado em Toledo, Espanha, com ‘dica’ portuguesa, com o valor em pacotes escondidos entre a roda sobressalente e um fundo falso da mala da viatura.



14 fev. 2014: 2 127 440 €

O mesmo homem foi buscar a fortuna à Holanda e parado pela GNR, a pedido da PJ, num nó da A23. Notas iam escondidas em compartimentos do carro.



15 mar. 2014: 3 855 690 €

Ainda o mesmo condutor foi novamente à Holanda buscar notas e foi travado pela polícia espanhola, avisada pela PJ, com os maços em vácuo.



20 mar. 2014: 698 390 €

José Martins, e o funcionário Adonias Souza como batedor, foram travados a entrar em Portugal. Martins voltou a Espanha e foi apanhado num café.



29 abr. 2014: 69 200 €

José Martins foi parado pelas autoridades na A6 (sentido Caia-Lisboa) transportava desde Espanha um saco com a referida quantia.