Nova esquadra da PSP de Vila Real de Santo António vai custar 900 mil euros

Polícia vai ocupar atuais instalações da GNR, que serão alvo de obras.

Por José Carlos Eusébio | 19.12.17

O Governo reservou um investimento de 900 mil euros para a construção da nova esquadra da PSP de Vila Real de Santo António. Mas o processo está dependente da mudança da GNR desta cidade para Monte Gordo, dado que a polícia irá ocupar as atuais instalações desta força de segurança, após a realização de profundas obras de adaptação.



De acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), a nova esquadra da PSP foi contemplada na lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, para o período de 2017 a 2021.



Em resposta a questões do deputado Paulo Sá (PCP), o MAI refere que, em conjunto com a Câmara de Vila Real de Santo António, foi identificado "um terreno para a relocalização do posto territorial da GNR na sua área de intervenção, permitindo assim libertar as suas atuais instalações para futura instalação da esquadra da PSP".



Em 2016, o Governo já havia reconhecido que a esquadra não dispunha de condições adequadas para a PSP desempenhar da melhor forma as suas funções, referindo que a situação de degradação do imóvel se agravou ao longo dos últimos anos. A nova esquadra já constava, aliás, na lista de prioridades do MAI para o distrito de Faro, a nível da instalações das forças de segurança.



Para minorar os problemas, foram investidos no final desse ano cerca de 60 mil euros numa intervenção que visou a substituição das coberturas e a reabilitação da estrutura de suporte da esquadra.



GNR de Lagos

O novo quartel da GNR de Lagos é outra prioridade do MAI para o Algarve. A Guarda vai deixar a cidade e mudar-se para um edifício no Chinicato, que já acolhe o Destacamento de Trânsito.



Concurso lançado

A Câmara de Lagos, que celebrou um contrato com o Governo, já lançou a empreitada para a remodelação do edifício no Chinicato. A obra representa um investimento de 249 mil euros.



Intervenções

A lei de programação de infraestruturas e equipamentos prevê ainda investimentos em instalações da GNR de Almancil, Olhos d’Água e Aljezur e na Divisão da PSP de Portimão e no Comando de Faro.