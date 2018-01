Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova estação elevatória desvia esgotos do Sado

Intervenção arranca esta terça-feira. Dispositivo vai permitir encaminhar águas pluviais para a estação de tratamentos.

Por Cláudia Machado e Tatiana Santana | 08:52

A Câmara Municipal de Setúbal inicia hoje a construção de uma estação elevatória na zona da avenida dos Combatentes da Grande Guerra, para desviar para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Cachofarra os esgotos que ainda são despejados no rio Sado.



A intervenção insere-se no projeto de Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal, no valor de 2,57 milhões de euros, comparticipados em 85% por fundos europeus.



"É uma obra com um prazo de execução de seis meses, que, conjuntamente com o futuro Emissário Ciprestes - Bonfim, que também vai arrancar dentro de um mês, vai permitir encaminhar para a ETAR todos os esgotos - cerca de 15% dos esgotos da cidade - que ainda são despejados diretamente na ribeira do Livramento, juntamente com as águas pluviais que correm para o rio Sado", explicou o vereador do Ambiente, Carlos Rabaçal.



"Aproveitando a grande intervenção que vamos fazer nos Combatentes, a empresa Águas do Sado vai também proceder à substituição integral da rede de abastecimento de água naquela zona e na avenida General Daniel de Sousa", acrescentou Carlos Rabaçal.



A execução dos projetos vai motivar o encerramento ao trânsito das duas vias de circulação no lado norte da avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na intersecção com a avenida 22 de Dezembro, por um período previsto de seis meses.



Amanhã, a autarquia presta esclarecimentos à população sobre estes constrangimentos, nos Paços do Concelho, às 19h30, e quais as alternativas para o trânsito.