Nova frente de praia em Monte Gordo pronta antes do verão

18 apoios de praia construídos em cima de dunas começaram a ser demolidos.

Por Tiago Griff | 08:25

Está previsto que a nova frente de praia de Monte Gordo esteja totalmente requalificada em maio de 2018, depois de ontem de manhã terem começado os trabalhos de demolição dos antigos restaurantes. Em seguida, serão construídos 18 novos apoios de praia juntos ao passadiço recentemente inaugurado.



A obra de requalificação tem um orçamento total de 10 milhões de euros e o objetivo é que tudo esteja pronto até ao verão. "Os trabalho de demolição terminam no próximo mês, em janeiro arrancam as construções e queremos ter a praia funcional na próxima época balnear", assumiu Conceição Cabrita, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, que diz ser "uma das maiores requalificação feitas no concelho".



O projeto teve a aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que ordenou que edificações de cimento fossem substituídas por madeira. "Os novos apoios de praia vão ser construídos com elevações, para a areia poder fluir. Prevemos que a duna recupere naturalmente num prazo entre cinco a dez anos", referiu ao CM Sebastião Teixeira, da APA.



As obras incluem também a construção de novos acessos, além do passadiço de três quilómetros e os apoios de praia.



PORMENORES

Acessos trazem qualidade

Segundo o comandante da Capitania de Vila Real de Santo António, Pedro Palma, a segurança vai manter-se e "os novos acessos vão trazer mais qualidade dos serviços e tornar a praia mais próxima de pessoas com mobilidade reduzida".



Regularização de licenças

Segundo a autarquia, "todos os empresários que tinham atividade na praia e possuíam a sua situação regularizada não vão precisar de se submeter a novos concursos", garantindo que este processo vai acabar com "um sistema de licenças precárias existente".