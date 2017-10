Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova lei da imigração safou dois criminosos

Alterações à lei da imigração permitiram, desde agosto, legalização a estrangeiros com cadastro e pena cumprida.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 08:20

As alterações à lei da imigração que entraram em vigor no início de agosto (após aprovação a 23 de julho), concederam duas autorizações de residência a estrangeiros com família em Portugal, e que tenham sido condenados pela prática de crimes. A mudança legislativa visou um regime legal aprovado em 2012 que, segundo dados fornecidos à Lusa pelo Ministério da Administração Interna, tinha concedido 194 autorizações semelhantes até 31 de julho deste ano.



O MAI nega, assim, que a nova lei facilite a legalização de cadastrados. Ao invés, fonte oficial disse que a nova lei limitou a aplicação do regime de expulsão "para os estrangeiros que têm o centro da sua vida privada e familiar em Portugal", mantendo-se, contudo, a expulsão dos restantes estrangeiros com pena acessória, decretada em tribunal. "Tal não coloca em causa a segurança do país", garantiu a mesma fonte.



A lei de estrangeiros aprovada em 2012 pelo anterior Governo permitia a expulsão de qualquer estrangeiro com residência autorizada em Portugal, responsável por ameaças à segurança nacional. O atual Governo alterou dois artigos desta lei e obteve um parecer negativo da anterior direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



As legalizações passaram a ser possíveis para os estrangeiros – ex-condenados, após pena – nascidos em Portugal e que tenham a seu cargo filhos menores de 10 anos, mesmo que não lhes seja conhecido um modo de vida lícito. Esta regra só será contrariada em casos de terrorismo ou sabotagem.



PORMENORES

Asilo cresce

Em 2016 registaram-se 1469 pedidos de asilo em Portugal (mais 64 por cento do que em 2015). Destes, 104 receberam o estatuto de refugiado e 267 a autorização de residência por razões humanitárias.



397731

Número de cidadãos estrangeiros com título de residência no final de 2016, segundo o relatório anual do SEF. Brasil, com 81251, é a nacionalidade mais representada.



Afastamento

Em 2016, o SEF instaurou 835 processos de afastamento coercivo por decisão judicial – 133 foram por tráfico de droga, 33 por furto, 30 por roubo e 19 por falsificação de documentos.