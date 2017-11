Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova ponte da praia fluvial em Coimbra pronta no verão

Empreiteiro tem 180 dias para fazer nova estrutura, que permite passagem de peões, bicicletas e veículos de emergência.

Por Gonçalo Silva | 08:22

Em junho do próximo ano a Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, na freguesia de Torres do Mondego, Coimbra, contará com uma nova ponte sobre o rio Mondego. Trata-se de um investimento de cerca de 579 mil euros numa estrutura que vai permitir a passagem a peões, bicicletas e veículos de emergência em condições de segurança durante todo o ano.



A proposta de contrato da empreitada foi aprovada esta segunda-feira pelo executivo da Câmara Municipal de Coimbra e as obras vão iniciar-se em breve.



A futura ponte que vai servir a praia de Palheiros e Zorro será definitiva, ao contrário do anterior passadiço de madeira, que obrigava à sua reposição quando era levado pelas correntes do Mondego.



"É uma obra necessária, mas é pena não permitir a passagem de veículos de todos os tipos", considera Tiago Santos, gerente do bar da praia fluvial.



A empreitada, explica a autarquia, inclui também intervenções nas margens, para a sua consolidação, e nos acessos à nova ponte, estando ainda prevista a remodelação de serviços afetados e a execução de rede de baixa tensão para permitir a instalação de iluminação pública.



Na margem direita, o espaço de entrada no tabuleiro é garantido por uma plataforma que estabelece o apoio da ponte e a relação de cotas entre o arruamento, o caminho que sobe até à Estrada Nacional 110 e o acesso ao rio através da rua Porto Meio.



A ponte terá uma estrutura de perfis de aço, assente em pilares de betão armado e uma extensão total de 145 metros.



O tabuleiro terá 2,5 metros de largura e o pavimento será em chapa galvanizada.