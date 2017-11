Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova ponte para a praia de Faro custa 2,5 milhões

Polis Ria Formosa lançou o concurso público da obra, que é comparticipada pela câmara.

08:00

A Sociedade Polis Ria Formosa lançou o concurso público da empreitada de construção da nova ponte de acesso à praia de Faro. A obra representa um investimento de 2,5 milhões de euros e deverá estar concluída em 2019.



Com 181 metros de comprimento e oito vãos, a nova travessia terá um tabuleiro com 4,70 metros de largura, dos quais 2,70 metros correspondem à faixa de rodagem e o restante a passeios laterais para bicicletas e peões. A ponte existente será posteriormente demolida e removida do local.



O concurso público foi publicado em Diário da República na terça-feira, ficando definido um prazo de 30 dias para apresentação de propostas por parte das empresas concorrentes. O prazo de execução da empreitada é de 540 dias, a contar da data de adjudicação.



Ao CM, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, diz tratar-se de uma obra que era "esperada há muito tempo" e que vai dar "maior segurança e conforto" a quem entra e sai da praia. O autarca espera que haja "a celeridade" na concretização da empreitada.



A nova ponte será construída ao lado da atual (que se manterá entretanto em pleno funcionamento).



O avanço da obra surge após o Tribunal de Contas ter autorizado, no mês passado, o município a transferir para a Polis 561 mil euros, o que permitiu desbloquear "o impasse que vinha protelando o arranque da empreitada", explica a autarquia.



E adianta que este melhoramento "vem complementar todas as obras que já haviam sido desbloqueadas no decurso do último mandato, como o passadiço, o novo acesso e o parque de estacionamento exterior".