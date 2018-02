Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova USF garante médico de família a 5700 utentes

Três médicos e três enfermeiros de família garantem serviço. Equipa pode ser alargada.

A partir de segunda-feira, os quase 5700 utentes inscritos na Unidade de Saúde de Martim, em Barcelos, passam a integrar a nova Unidade de Saúde Familiar (USF), que garante médico de família a toda a comunidade. Para já, a equipa de saúde é constituída por três médicos, três enfermeiros e três secretários clínicos, mas pode ser alargada nos próximos meses. A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) pondera integrar nesta USF os quase dois mil utentes inscritos na Extensão de Saúde de Sequeade, também no concelho de Barcelos.



De portas abertas desde o último trimestre de 2017, num edifício construído de raiz, a nova unidade de saúde veio substituir o antigo centro de saúde que funcionava, há mais de 20 anos, num edifício arrendado, no primeiro andar de um prédio. Além de obsoleto, o espaço não se encontrava adequado às necessidades dos utentes - não tinha, por exemplo, acesso a pessoas deficientes ou com mobilidade condicionada.



Ao CM, o presidente da Junta de Freguesia de Martim, António Carvalho, mostrou-se radiante com o anúncio de constituição da USF. "Era um anseio antigo, confesso. Depois de termos conseguido construir o edifício em terrenos da freguesia, conseguimos agora um serviço que, acreditamos, irá servir muito melhor esta população", assegurou o autarca.



No anúncio da abertura, a ARS-N referiu que estão incluídos serviços de carteira básica, que garantem "vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida". A USF vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00.