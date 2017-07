Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas aeronaves custam 300 milhões de euros

Cada um dos cinco aviões militares KC-390, que Portugal comprará ao Brasil, custará 60 milhões de euros.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A compra de cinco aviões KC-390 ao Brasil, com vista a substituir o C-130 da Força Aérea, poderá custar a Portugal, pelo menos, cerca de 300 milhões de euros. Ao que o CM apurou, o preço final do negócio irá depender da capacidade de negociação do Governo português, tendo em conta que Portugal participa no desenvolvimento dessa aeronave desde 2012. O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já pode iniciar as negociações com a Embraer, fabricante brasileiro do avião, para a compra dos aviões, depois de ontem ter sido publicada em Diário da República a autorização governamental.



O KC-390 ainda não terá definido um preço de mercado, sendo o Brasil o único país que dispõe desse avião militar. Daí que, segundo fontes conhecedoras do processo, o preço final de cada aeronave oscilará entre 60 e 100 milhões de euros. Como Portugal participa no desenvolvimento dessa aeronave militar, no qual o Estado português já investiu cerca de 60 milhões de euros, a expectativa aponta para que Portugal possa vir a pagar, pelo menos, cerca de 300 milhões de euros pela aquisição de cinco aeronaves KC-390.



A resolução do Conselho de Ministros que autoriza o início das negociações entre o Governo português e a Embraer, que foi ontem publicada em Diário da República, determina que essas negociações sejam dirigidas pelo ministro da Defesa. Azeredo Lopes, que poderá subdelegar essa função num representante escolhido por si, tem também de organizar uma equipa técnica para acompanhar esse processo, que será constituída por representantes dos ministros das Finanças, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e da Economia.



Em concreto, Portugal irá adquirir "até cinco aeronaves militares de transporte estratégico KC-390, com opção de mais uma, a respetiva sustentação logística e um simulador de voo, para instalação e operação em território nacional", refere a resolução do Conselho de Ministros. A equipa técnica que será constituída irá negociar com a Embraer os termos e condições técnicas e financeiras para a aquisição das aeronaves e restante equipamento militar.



A mesma equipa terá também de fazer o levantamento dos preços praticados na aquisição de aeronaves de dimensão semelhante, em particular através da avaliação dos preços efetivos de aquisição em países europeus. O objetivo é "garantir que o preço praticado está abaixo ou em linha com os preços praticados nesses países."



Projeto favorece fábrica em Évora e indústria nacional

A compra dos aviões à Embraer poderá ter um forte impacto no desenvolvimento da fábrica da Embraer, em Évora, e noutras empresas portuguesas da área da Defesa.



No projeto do KC-390, participaram, ao nível das componentes para esse avião, a fábrica da Embraer, em Évora, e também empresas portuguesas. A Embraer tenciona investir quase 100 milhões de euros na fábrica de Évora e na OGMA, da qual é acionista.



SAIBA MAIS

35

anos é o tempo de serviço que os C-130 têm na Força Aérea: estão integrados na Esquadra 501 - Bisontes. Podem executar missões nos mais diversificados, complexos e delicados cenários militares e civis.



Conceção do KC-390

O avião militar KC-390 está a ser desenvolvido pelo Brasil e tem a participação de Portugal, República Checa e Argentina. A participação de Portugal no projeto foi assumida em 2011.



Despesa atingiu 308 milhões € no ano passado

As despesas com equipamentos militares, no âmbito da Lei de Programação Militar (LPM), atingiu, em 2016, mais de 308 milhões de euros. Segundo o relatório de atividades da LPM do ano passado, que o Ministério da Defesa enviou para o Parlamento, a dotação total para despesas rondou 398 milhões de euros, mas a taxa de execução foi de 77,7%.



A título individual, a despesa mais elevada foi feita pelos Serviços Centrais do Ministério da Defesa: 123,5 milhões de euros. Dos três ramos das Forças Armadas, a Marinha realizou o montante mais elevado de despesa: segundo o relatório de atividades da LPM, a Marinha fez pagamentos de encargos no montante de 106 milhões de euros.



O Exército, por seu lado, aplicou cerca de 38,4 milhões de euros em equipamento militar. Já a Força Aérea gastou 33,8 milhões de euros.