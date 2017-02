Novas carreiras da Carris ligam bairros de Lisboa

O vereador do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, acusou ontem a câmara de descoordenação, garantindo que "milhares de pessoas" tentaram ontem obter título de transporte e que os serviços da Carris de nada sabiam. Fonte da autarquia diz que a acusação "não faz sentido" porque os títulos "só podem ser validados a partir de hoje, quando entra em vigor o novo tarifário".

A Carris passa hoje para a posse da Câmara de Lisboa e entram em vigor os novos tarifários, com passes gratuitos até aos 12 anos e a 15 euros para idosos. A transferência para a autarquia está ainda no centro de uma discussão política, depois de o PCP ter pedido a apreciação parlamentar dos diplomas que formalizam a operação.De qualquer modo, a transportadora tem já em marcha diversos planos, como a criação de 23 novas carreiras que pretendem ligar os diversos serviços e valências dentro de cada bairro de Lisboa. Quatro destas carreiras (ver mapa) vão avançar este ano, segundo revelou Tiago Farias, que se mantém como presidente da Carris. Uma das carreiras vai nascer no Parque das Nações, outra nos Olivais e duas em Marvila. Mas estão previstas também carreiras para bairros como Ajuda, Alvalade, Campolide e outros. "Durante o ano de 2018, com a aquisição de novos autocarros, todas as restantes carreiras estarão a funcionar", disse ao CM fonte oficial da autarquia.O município já anunciou que nos próximos três anos vai adquirir 250 novos autocarros, investir 60 milhões de euros e contratar 220 motoristas. O passe passa hoje a ser grátis para crianças até aos 12 anos. Até aqui custavam 27,15 €, pelo que uma família com dois filhos nesta faixa etária poupa 652 € por ano. Os idosos pagavam 27,15 € e passam a pagar 15 €, poupando 151,8 euros por ano.