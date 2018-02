Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas regras para tirar carros do centro histórico

Autarquia bracarense quer zona pedonal mais segura, agradável e amiga do ambiente.

Por Liliana Rodrigues | 08:52

Controlar o excesso de trânsito automóvel na área pedonal do centro histórico da cidade de Braga é o objetivo das novas regras que a autarquia quer implementar incluindo, desde já, novas disposições no processo de revalidação das autorizações de acesso a esse espaço. A proposta vai ser votada hoje, na reunião do executivo municipal.



A ideia é defender a zona pedonal tornando-a mais cómoda, segura, agradável, inclusiva, amiga do ambiente, com qualidade urbana e sustentável, defende a autarquia. Nesse sentido, o horário de acesso à zona para cargas e descargas fica limitado: apenas entre as 03h00 e as 10h30, e entre as 19h00 e as 21h00, de segunda a sexta-feira, e entre as 03h00 e as 10h30 ao sábado.



Fica ainda definido um período máximo de 15 minutos de acesso à zona pedonal para as operações comerciais. A saída de veículos após o termo do horário estipulado é bloqueada pelo sistema de acessos.



"Tanto aos residentes que disponham de aparcamento próprio na área pedonal como aos residentes que dele não disponham é concedido acesso à área pedonal com isenção de horário, não sendo, no entanto, autorizado o estacionamento em toda a área. Aos titulares de estabelecimentos de venda ao púbico e de prestação de serviços, incluindo profissões liberais, apenas é concedido acesso dentro do estabelecido para operações de cargas e descargas", explica João Rodrigues, vereador da Câmara de Braga para a gestão do espaço público.



Assim, os acessos à área pedonal serão limitados a 8, 5 e 3 entradas diárias por requerente, para os casos de moradores, comércio/serviços e restauração.