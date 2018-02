Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove anos de prisão por esfaquear amigo que lhe apalpou o rabo

Samuel Reis foi condenado esta terça-feira, no Tribunal de Portimão, por homicídio simples.

Nove anos de prisão. Foi a pena a que foi esta terça-feira condenado, no Tribunal de Portimão, um homem que esfaqueou mortalmente um amigo, na cidade de Lagos.



O coletivo de juízes considerou que o arguido, Samuel Reis, de 41 anos, agiu com dolo eventual e não direto e condenou-o pelo crime de homicídio simples, cuja pena poderia ir de oito a 16 anos de prisão. Para a família de João Gonçalo, de 39 anos, a pena foi "demasiado leve": "Foi praticamente o mínimo a que poderia ter sido condenado e nem eu nem o resto da família e amigos nos conformamos com a decisão. Vamos recorrer e esperamos que se faça justiça. O meu filho não iria querer que eu desistisse", disse esta terça-feira ao CM Ana Isabel Duarte, a mãe da vítima, à saída do tribunal.



Os factos remontam ao início da madrugada de 17 de janeiro de 2016. O tribunal deu como provados os factos que constam da acusação, nomeadamente que os dois homens se envolveram em agressões após a vítima, João Gonçalo, pescador, ter apalpado o rabo do arguido num café na zona de Santo Amaro, em Lagos.



Em tribunal, o arguido, pintor da construção civil, disse ter também apalpado a vítima, após o que discutiram e se agrediram no exterior do café. Estavam embriagados. Samuel esfaqueou a vítima no tórax, com um canivete. João morreu no local e o arguido foi-se embora, com amigos. Noutro café, onde esteve na mesma noite, disse ter "chinado" [esfaqueado] João e que achava que o tinha matado.