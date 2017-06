Nove detidos por esquema de fuga ao fisco em venda de ouro

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de nove pessoas - oito homens e muma mulher - pelos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e outros ilícitos na zona norte do país

Em comunicado, a PJ revela que "a investigação, realizada em articulação com a Autoridade Tributária, permitiu recolher elementos indiciários de que os suspeitos, com os referidos ilícitos, tenham defraudado o Estado em elevados montantes ainda não totalmente apurados pelo não pagamento de impostos devidos no âmbito da respetiva atividade comercial".



Ao que o CM apurou, em causa estão rendimentos obtidos em negócios de compra e venda de ouro, que não terão sido reportados ao Fisco. Estarão em causa o desvio de cerca de 52 milhões de euros.

A PJ detalha ainda que, no decurso da operação, que contou também com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, "foram ainda identificadas e detidas em flagrante delito mais cinco pessoas, duas por posse de documentação falsa, duas por entrada e permanência ilegal e uma por detenção de arma proibida".

Os detidos, com idades compreendidas entre os 29 e os 65 anos, empresários e outros sem ocupação laboral, vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

