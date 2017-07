Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo apagão do SIRESP em Alijó

Na aldeia de Chã viveram-se momentos de aflição. Trinta crianças e idosos evacuados.

Por Aureliana Gomes, Secundino Cunha, Andreia Pinto e Francisco Manuel | 01:30

Um mês depois da tragédia de Pedrógão Grande, o SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal) voltou a colapsar. Aconteceu este domingo, pelas 18h00, no incêndio de Vila Chã, em Alijó, tendo-se registado um apagão de três horas.



Os equipamentos entraram em modo de segurança, ficando praticamente sem comunicações, e os comandantes da Proteção Civil e dos Bombeiros tiveram de pedir um reforço de rede. Nessa altura, foi acionada a estação móvel do SIRESP, que se encontrava estacionada no Porto e apenas chegou ao local pelas 21h00.



O domingo ficou marcado por dois grandes incêndios: o de Vila Chã, que obrigou à retirada de mais de 30 crianças e idosos das suas casas, em quatro aldeias, e ficou marcado pela queda de um helicóptero (ver peça secundária); e outro em Mangualde, que queimou pelo menos uma casa e obrigou à retirada de várias pessoas das aldeias de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato.



O incêndio de Alijó, que começou ao início da madrugada, chegou a ser dado como extinto, quando lavrava junto à barragem de Vila Chã, mas a queda do meio aéreo e a mudança do vento alteraram por completo a situação, que, às 16h00, ficou fora de controlo.



Chegaram a viver-se momentos de pânico em algumas das aldeias, tendo a população tecido críticas à atuação dos bombeiros locais, referindo que "passaram e não pararam".



Por causa do vento, as chamas lavraram a velocidades superiores a 80 quilómetros por hora e queimaram diversos palheiros e abrigos de animais, assim como carros de uma sucata.



Quanto ao fogo de Mangualde, começou pouco depois das 15h00, mas com grande intensidade, acabando por colocar rapidamente diversas aldeias em perigo. Estes dois incêndios foram combatidos por mais de 650 operacionais, ajudados por quase duas centenas de viaturas e uma dezena de meios aéreos.



Em nenhum dos casos se registaram feridos e, até à hora de fecho desta edição, nenhum dos fogos estava dominado.



Balde encravado leva à queda de helicóptero

A queda de um helicóptero Ecureuil, este domingo, pelas 15h30, na barragem de Vila Chã, em Alijó, terá sido provocada pelo encravamento do sistema que permite o enchimento do balde.



Apesar de o aparelho se ter despenhado na margem da albufeira, o piloto conseguiu salvar-se sem ferimentos de maior. Foi ao hospital apenas por precaução.



Fonte da Proteção Civil do distrito de Vila Real disse ao CM que "o piloto foi muito hábil, já que se encontrava a colher água e, apesar de se encontrar a baixa altitude, conseguiu abandonar a aeronave e salvar-se".



A Everjets, empresa que opera os helicópteros ligeiros de combate a fogos em Portugal, anunciou que vai instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e assegurou que "o aparelho agora acidentado vai ser, de imediato, substituído". Também a Proteção Civil vai investigar as causas da queda da aeronave.