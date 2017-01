Novo Banco extingue ajudas públicas em fevereiro

O Novo Banco vai pôr fim às ajudas públicas de que ainda beneficia, com o reembolso em fevereiro com garantia do estado. Em causa estão os últimos 1500 milhões de euros de obrigações garantidas pelo tesouro.



A instituição reembolsou nos últimos dois meses duas emissões de dívida com garantia estatal, no valor de 2000 milhões. A primeira, de 1000 milhões, vencia a 23 de dezembro e foi extinta a 11 de novembro. A última, no mesmo valor, venceu a 6 de janeiro.



A partir do dia 17 de fevereiro, o Novo Banco põe fim às ajudas do estado de que ainda beneficia e que justificam que a instituição ainda esteja sob a tutela da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia.



Independentemente de o Novo Banco reembolsar a última emissão de dívida garantida pela Estado em fevereiro, a instituição ainda ficará sujeita aos compromissos acordados com a DGComp até ao final de junho.



Os compromissos assumidos perante as autoridades europeias prevêem que haja um agravamento dos objetivos a que a instituição está sujeita por o banco não ter sido vendido até ao final do ano passado. Tal significa que se não houver uma nova renegociação com a DGComp entretanto, o Novo Banco terá de voltra a fazer uma redução de trabalhadores, corte de custos e encerramentos de balcões.



O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50% 50%

50% Muito satisfeito