Novo carro dos Bombeiros chega durante o verão

Os bombeiros já têm um orçamento para a aquisição de uma nova viatura, que irá custar cerca de 145 mil euros. "A Câmara de Monchique já deu 30 mil euros e a de Portimão comunicou que irá comparticipar com o que falta, que deverá rondar um valor entre os 22 ou 23 mil euros", explica Álvaro Bila.Assim, neste momento os bombeiros só aguardam a conclusão da peritagem e do inquérito por parte da ANPC para avançar com a aquisição do novo veículo. "O objetivo é que o processo seja concluído o mais rapidamente possível, de forma a que a nova viatura esteja disponível ainda este verão", salienta o presidente da associação.Devido à perda da viatura no incêndio de Marmelete, os Bombeiros de Portimão estão atualmente limitados a dois veículos de combate a fogos florestais antigos, um com 23 anos e outro com 17.