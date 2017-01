Novo julgamento para pai e filho condenados por homicídio

A 29 de fevereiro, o Tribunal de Braga condenou os arguidos a penas de sete anos de prisão, pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada.O arguido filho é bombeiro há 15 anos nos Voluntários de Terra de Bouro.O tribunal deu como provado que os arguidos e a vítima mantinham há algum tempo um conflito por causa do regadio dos campos de cultivo, um conflito que terá subido de tom a 5 de junho de 2013, com uma discussão pública.Entretanto, uns dias antes, a mulher do arguido mais velho "fez constar" que a vítima a teria tentado violar, o que, sublinha a acusação, "enfureceu os arguidos e fez despoletar a sua fúria".A 6 de julho, quando estava a apascentar o gado num local isolado, num baldio em Chamoim, a vítima foi atacada pelos dois arguidos, que o agrediram "de forma reiterada" à facada e à paulada, atingindo-a na cabeça, no tórax, no abdómen e nos braços e pernas."Acordaram tirar-lhe a vida", refere o acórdão do Tribunal de Braga.A vítima caiu ao chão, "pela violência dos golpes e pelo sangue perdido", mas os arguidos "continuaram" a agredi-la e empurraram-na a até uma ribanceira, onde a projetaram num silvado, "convencidos" de que ali morreria, e abandonaram o local.A vítima acabou por ser encontrada "por circunstâncias fortuitas e imprevisíveis" e foi socorrida, o que terá evitado a sua morte.Consequência das agressões, o homem teve de efetuar três cirurgias e esteve 391 dias de doença.Para o tribunal, os arguidos "evidenciaram o que há de mais desprezível na natureza humana, que é a absoluta falta de respeito pela vida do outro".Os arguidos foram ainda condenados a pagar uma indemnização de 4000 euros.Após a leitura do acórdão, os advogados dos arguidos anunciaram que iriam recorrer da decisão, considerando pena "excessiva" e "desfasada" em relação àquilo que se passou.Para os defensores, o tribunal manifestou um completo desconhecimento do que é a vida na serra e do que são os conflitos entre pastores."É o resultado de se julgar em Braga algo que se passou na Serra do Gerês", disse o advogado João Nuno Catalão.Em julgamento, o arguido filho disse que agiu em defesa do pai, depois de alegadamente constatar que ele estava a ser agredido."Nunca quis matar, só quis defender o meu pai e defender-me a mim", referiu.