Novo lar para 80 utentes custa 2 milhões de euros

Equipamento pretende dar melhores condições aos utentes do atual Lar de Fijô.

Por Aureliana Gomes e Patrícia Lima Leitão | 08:43

Uma obra de misericórdia com muito humanismo." É assim que o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras, José Martins, apelida a construção do novo lar de idosos da instituição.



O equipamento, orçado em dois milhões de euros, vai acolher 80 idosos, 70 dos quais internados atualmente no Lar Nossa Senhora da Conceição, na casa de Fijô, contíguo ao novo edifício. Com o novo espaço, a instituição pretende melhorar o dia a dia dos seus utentes.



"Estamos a falar de pessoas idosas e, por isso, esta obra surge para lhes dar melhores condições", explicou ao Correio da Manhã o provedor José Martins.



A empreitada, integralmente suportada com fundos da Misericórdia de Felgueiras, representa a primeira de três fases de obras que a instituição se prepara para realizar.



Até ao final do ano, deverá avançar a construção de um lar em regime de residência privada, com capacidade para 25 utentes, que deverá estar concluído em 2018. Segundo a instituição, o espaço não terá acordo com a Segurança Social. "Será uma estrutura em regime de residência privada, mas de cariz social", explicou ainda o provedor.



Numa terceira fase, a intervenção vai incidir na Casa de Fijô, onde funciona atualmente o Lar de Nossa Senhora da Conceição, um edifício centenário que será reabilitado para restituir a traça original. Ficará dotado de condições para funcionar, no futuro, como espaço multiusos, proporcionando o convívio das crianças e idosos que frequentam a instituição, nas diferentes valências. As três fases deverão custar cerca de quatro milhões de euros.