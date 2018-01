Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Novo’ metro do Porto com mais espaço

Cerca de 60 milhões utilizam o transporte.

O metro do Porto vai ter, já a partir desta semana, um novo veículo que durante os próximos três meses vai ser testado em duas linhas, com uma disposição diferente dos bancos, oferecendo "mais espaço e comodidade aos seus utentes".



Por ano, são cerca de 60 milhões as pessoas que utilizam o transporte. O veículo tem os bancos encostados às laterais, passando a haver mais espaço no interior, facilitando o transporte dos utentes e de bagagens de grande volume.



O projeto-piloto será testado nas linhas de maior ocupação: amarela (S. João - Santo Ovídio) e violeta (Aeroporto).