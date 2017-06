Novo passadiço nasce na zona poente da praia de Faro

"A intervenção tem como principais objetivos atenuar a degradação do cordão dunar e minimizar a destruição da vegetação", afirma a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, empresa governamental que está à frente do projeto de renaturalização do cordão dunar da península do Ancão, onde está situada a praia de Faro, que se encontra, diz ainda a Polis, "muito degradado e fragilizado, em parte devido ao pisoteio [pisar] constante da população".Além da construção do passadiço, que vai ser ligeiramente sobrelevado, os trabalhos incluem ainda a descompactação do solo e a remoção de lajes de betão que atualmente definem as vias de passagem local, o que, além da proteção ambiental do espaço, irá trazer mais segurança a quem vive no local: "Vai ser mantida a reposição das condições naturais do ecossistema e minimizadas as condições de risco para pessoas e bens por via das medidas corretivas de erosão e defesa costeira", assume a Sociedade Polis.