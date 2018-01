Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo PDM de Faro retira linha férrea da cidade

Um parque agrourbano e um centro de congressos e exposições também previstos.

Por João Mira Godinho | 09:52

A proposta de alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro, apresentada na última semana pela autarquia prevê a retirada da linha de caminho de ferro da Baixa da cidade.



O documento, que se encontra em consulta pública desde ontem e até dia 26 de fevereiro, inclui ainda um parque agrourbano, em torno da cidade, e a criação de um centro de congressos e exposições no Patacão, nos arredores de Faro.



A intenção de retirar a linha férrea da Baixa não é nova. A linha de comboios é vista como uma barreira entre a cidade e a ria Formosa. A proposta prevê a criação de uma estação intermodal no Patacão, com o caminho de ferro a seguir ao longo da nova variante a Faro, na direção de Olhão. A atual estação da CP na Baixa mantém-se, mas apenas para servir as composições que têm como ponto de partida ou como destino Faro.



Também para o Patacão, a Câmara propõe a criação de um centro de congressos e exposições, que servirá para a realização de grandes eventos e permitiria criar uma nova "centralidade regional". Já em redor de Faro, para fazer a ligação entre a zona urbana e a área rural, a Câmara pretende criar um parque agrourbano que daria uma cintura verde à capital algarvia.



A reconversão da zona junto ao cais comercial - com a retirada das estruturas industriais, substituídas por espaços verdes e habitações -, a requalificação de Montenegro e a expansão do Mercado Abastecedor da Região de Faro também estão incluídas na proposta.



O novo PDM também pretende delimitar os núcleos habitacionais das ilhas-barreira, mas é necessário o consenso de 46 entidades.