Novo vídeo mostra agressões bárbaras em Almada

O caso aconteceu no início de novembro, mas só agora foi conhecido publicamente, depois de o vídeo da agressão ser divulgado. A família do menor apresentou queixa na PSP e os agressores já foram identificados. O caso está a correr na Justiça.







"Dá-lhe mais", diz uma rapariga quando o jovem agredido se levanta do chão, quase sem manter o equilíbrio. Um dos agressores diz "já chega" e as agressões parecem parar por ali.O caso aconteceu no início de novembro, mas só agora foi conhecido publicamente, depois de o vídeo da agressão ser divulgado. A família do menor apresentou queixa na PSP e os agressores já foram identificados. O caso está a correr na Justiça.

As agressões brutais de que foi vítima um jovem de 15 anos em Almada foram filmadas por mais do que um telemóvel. Depois de, na quinta-feira, uma primeira filmagem ter circulado nas redes sociais, esta sexta-feira um segundo vídeo mostra o ataque registado de outro ângulo.Neste segundo vídeo, percebem-se bem os comentários dos agressores e do grupo que assiste a tudo, incentivando os murros e pontapés na cabeça do rapaz. Há risos, gozo e nenhuma voz a tentar travar a violência. "Também quero dar um bico", diz um dos rapazes que pontapeia a vítima quanto esta está no chão, quase inanimada."Filho da p****, nunca mais te metes comigo c***", diz o principal agressor, quando passa dos murros em série na cabeça do jovem de 15 anos para os pontapés na cabeça.