Novos apoios de praia de Monte Gordo abrem no fim de março

Doze milhões de euros vão ser investidos nos restaurantes, acessos e passadiço.

Ana Palma | 08:57

Dentro de mês e meio, no final de março, deverão abrir os primeiros apoios de praia integrados na obra de requalificação da praia de Monte Gordo - um projeto que representa um investimento público e privado próximo dos 12 milhões de euros.



A revelação foi feita pela presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, a qual esclareceu que "até ao verão, momento em que ficará concluída a segunda fase da obra, a nova frente de mar deverá contar com 18 novas estruturas".



De acordo com a autarca, " já se encontram em fase de construção seis dos 18 novos apoios, pelo que o andamento do processo é francamente positivo e em breve teremos uma praia totalmente requalificada".



Este processo segue-se à fase de demolição dos antigos bares e restaurantes efetuada em dezembro passado, os quais estão agora a ser substituídos por equipamentos constituídos por materiais uniformizados que ficarão ao mesmo nível do passadiço - este com 3 km de comprimento.



Está também a ser feita a infraestruturação do passadiço com redes de abastecimento e drenagem, bem como a remodelação de algumas áreas de lazer adjacentes.



"O objetivo é termos a praia 100% funcional no arranque da próxima época balnear. Esta é a maior operação de requalificação urbanística e ambiental jamais levada a cabo no nosso concelho" sublinha Conceição Cabrita.



O projeto de reabilitação da zona balnear, aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente, contempla o licenciamento de 18 concessionários, acessíveis através do corredor central e da marginal.