Novos edifícios para a PJ vão custar 12 milhões de euros

Obras serão concretizadas nos próximos quatro anos.

Por José Carlos Eusébio | 08:46

Doze milhões de euros vão ser investidos pelo Governo na construção de novas instalações para a Polícia Judiciária (PJ), em Faro e Portimão. Os edifícios serão construídos de raiz no espaço de cerca de quatro anos.



O Ministério da Justiça revela que foi atribuída prioridade ao projeto de construção do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, cuja situação atual "revela-se ainda mais gravosa do que a de Faro". A obra deve começar em 2019, orçando em cerca de 5 milhões de euros.



Em relação à PJ de Faro, "o custo será próximo dos 7 milhões de euros" e a estimativa "para execução de projeto e obra será na ordem dos três a quatros anos", adianta o Governo, em resposta a questões colocadas pelos deputados Paulo Sá e António Filipe (PCP), a que o CM teve acesso.



As instalações na capital algarvia terão uma área de "pelo menos seis mil metros quadrados".



Autarquias vão ceder terrenos para construção

O Governo revela que o Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça já reuniu com o presidente da Câmara de Faro, que mostrou disponibilidade para, mediante permuta com o atual edifício da PJ, ceder terrenos do município situados junto à estrada da Senhora da Saúde para a construção do novo edifício.



Em Portimão, a autarquia já tinha anunciado a cedência de um terreno na Raminha para as novas instalações da PJ.



PORMENORES

Edifício na zona histórica

A PJ de Faro encontra-se atualmente instalada num edifício bastante antigo, que fica localizado na zona histórica da cidade. Em 2016, o Governo já havia reconhecido a necessidade de novas instalações mais adequadas em termos de funcionalidade e localização.



Prédio de escritórios

O Departamento de Investigação Criminal de Portimão ocupa, desde 1988, um prédio destinado a apartamentos e escritórios, no centro da cidade junto ao edifício da câmara, que teve de ser adaptado.