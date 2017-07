Novos incêndios fustigam Nisa e Celorico da Beira

Chamas voltam a assolar os distritos da Guarda e Portalegre.

Nisa volta a ser palco de incêndios

As chamas também voltaram a Nisa, concelho onde os fogos já tinham obrigado, durante a semana, à evacuação de casas e ao corte de estradas.



Segundo o site da Proteção Civil, as chamas lavram na zona de Montalvão. Pelas 15h00, estavam no local 143 bombeiros, apoiados por 35 veículos e oito meios aéreos.







Um incêndio florestal começou ao início da tarde deste sábado em Celorico da Beira, no distrito da Guarda.O fogo está a fustigar uma zona de mato em Salgueirais, de difícil acesso, com aldeias a cerca de três quilómetros de distância.O alerta foi dado às 13h13 deste sábado. No local estão já 61 operacionais, apoiados por 14 meios terrestres e cinco meios aéreos.De acordo com a informação da página da Proteção Civil, um segundo incêndio irrompeu ali perto, na fregusia de Linhares, no mesmo concelho.