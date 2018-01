Antigo presidente da FPF arguido na 'Operação Lex'

João Rodrigues é o 12º arguido na investigação que envolve o juiz Rui Rangel.

O número de arguidos na 'Operação Lex' passou para 12, sendo que esta quarta-feira foi constituído mais um arguido no âmbito da investigação ao juiz Rui Rangel, sabe oDe acordo com a revista SÁBADO , trata-se de João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que foi constituído arguido no processo, na terça-feira, quando aterrava em Portugal de um voo proveniente de Luanda, Angola.Rui Rangel e a ex-mulher Fátima Galante, ambos juízes desembargadores, são os principais alvos da 'Operação Lex' por fortes suspeitas de corrupção em decisões que tomaram, ao longo dos anos, em tribunais superiores. Há indícios de que, em acórdãos que proferiram, venderam decisões judiciais em favor das partes - recebendo subornos milionários. Respondem ainda por branqueamento de capitais e fraude fiscal.Foram detidos, na manhã de terça-feira, cinco pessoas, entre as quais dois advogados e um oficial de justiça. Foram ainda constituídos 12 arguidos.Em atualização