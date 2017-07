Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuvem tóxica leva onze funcionárias ao hospital

Excesso de detergente em máquina de lavagem de roupa hospitalar libertou ácido com cheiro a vinagre em empresa.

Por Miguel Curado | 08:44

Onze trabalhadoras de uma empresa de lavagem de roupas hospitalares em Vialonga, Vila Franca de Xira, foram ontem conduzidas ao hospital daquele concelho devido a uma nuvem tóxica formada dentro da firma.



Segundo a administração, a intoxicação das vítimas ocorreu devido a um provável excesso de detergente colocado numa das máquinas que, após a lavagem, libertou ácido paracético, com cheiro equivalente ao vinagre.



José Carlos Reis, administrador da Such (empresa onde ocorreu a intoxicação), contou ontem ao CM que o incidente ocorreu a meio da manhã. "Estariam cerca de 30 trabalhadores na empresa. Depois da saída da roupa da máquina, houve uma concentração de vapores", explicou.



Vários trabalhadores tiveram dores de cabeça, dificuldades em respirar e problemas na pele e olhos. A administração evacuou a empresa, suspendeu o trabalho e chamou bombeiros, INEM e Proteção Civil. Onze mulheres, entre os 30 e os 40 anos, foram levadas ao Hospital de Vila Franca. Tiveram alta ao final da tarde.



As instalações foram vistoriadas, devendo reabrir em pleno na manhã de hoje.



Primeiro incidente em quinze anos

A empresa Such de Vialonga, Vila Franca de Xira, trata da roupa de vários hospitais públicos e instituições de solidariedade social da área de Lisboa e região Sul do País.



Segundo José Carlos Reis, administrador da empresa, "a Such está aberta há quinze anos e o incidente de hoje [ontem] foi o primeiro".



"Ainda na terça-feira tínhamos sido alvo de uma auditoria. O equipamento tem as inspeções em dia", assegurou o responsável.