O Caminho de Santiago que passa pelo Gerês

Uma das particularidades é a existência de muitos balneários termais, ainda em atividade, o que confere maior importância ao caminho.



"Além da vertente espiritual, inerente à peregrinação, está também patente, nos balneários, o aspeto do retemperamento físico de quem faz a pé longas distâncias", disse Abdón Fernandes.



O traçado apresentado, que passa por Castro Laboreiro, está ainda em aberto e à espera do contributo de historiadores e outros estudiosos.



O caminho foi apresentado no Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa, em Braga, junto às Termas Romanas da Cividade e, pelo menos no percurso português, coincide com a estrada mandada fazer pelo imperador César Augusto.

Já está traçado o caminho que liga as duas capitais religiosas da Península Ibérica. Chama-se Caminho Xácobeo Minhoto Ribeiro e decalca, em grande parte, a mais antiga das estradas a ligar as duas cidades, aberta pelos romanos.Em território português, o caminho corresponde à famosa Estrada da Geira, que vai de Braga até à fronteira da Portela do Homem, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês.Esta estrada romana era a que ligava Braga a Astorga e uma das mais importantes na zona nordeste do Império Romano. A partir de agora passa a ser também um caminho de peregrinação para Santiago."Este caminho é quase desconhecido, mas é muito antigo. Esteve ao longo de séculos esquecido, mas está carregado de História e é um dos mais belos do ponto de vista paisagístico", disse Abdón Fernandes, presidente da Associação Caminho Xácobeo Minhoto Ribeiro.