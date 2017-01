"Mário Soares nunca desistiu", diz Marcelo

"Mário Soares nunca desistiu"

"O seu combate por uma sociedade mais democrática, plural e progressista serviu e servirá sempre de referência a quem, como ele, amava profundamente e queria servir Portugal", afirmou o presidente da FPF, em comunicado.Fernando Gomes disse ainda que, "ao lutar pelos seus ideais de justiça, liberdade e igualdade, Mário Soares tornou-se não só num dos mais importantes políticos da história moderna, mas, igualmente, contribuiu para tornar melhor o país".Manuel Pizarro referiu-se a Mário Soares como uma figura "imortal" que nunca temeu discutir as suas ideias."Acho que o Mário Soares é imortal e, portanto, fazer isto que estamos aqui a fazer hoje se calhar é uma forma de homenagearmos o extraordinário legado que ele deixou à vida pública portuguesa", afirmou o presidente.O PS considerou que "Portugal perdeu hoje o pai da Liberdade e da Democracia, a personalidade e o rosto que os portugueses mais identificam com o regime nascido a 25 de abril de 1974".Com o desaparecimento de Mário Soares, o PS salienta, numa declaração publicada na sua página oficial, que "acaba de sofrer a maior das perdas imagináveis, a sua maior referência, o fundador e militante número 1, figura maior e indelével do socialismo democratico português e europeu".A Delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu considera Mário Soares a figura maior do socialismo democrático e da social-democracia em Portugal e um dos mais prestigiados políticos europeus e mundiais."Mário Soares foi a figura maior do socialismo democrático e da social-democracia em Portugal e um dos mais prestigiados políticos europeus e mundiais. Paladino da liberdade, entre as múltiplas e relevantes funções que desempenhou esteve a de membro do Parlamento Europeu eleito pelo Partido Socialista, o seu partido de sempre", refere uma nota dos eurodeputados socialistas."Com o falecimento do dr. Mário Soares, Portugal e a Europa perdem uma das suas grandes referências históricas e políticas. Um dos vultos que mais lutou por um mundo feito de homens livres e de pátrias democráticas", afirmou Basílio Horta.O autarca salientou que "há homens que são história", como é o caso de Mário Soares, acrescentando que "desapareceu uma das personalidades mais marcantes da nossa contemporaneidade".O presidente do Partido Socialista, Carlos César, afirmou que Mário Soares foi "um guardião da democracia", e considerou este um "dia triste" para o partido e para a memória coletiva do país."Não morreu um dirigente socialista, mas um grande português, um obreiro das liberdades, um guardião da democracia", afirmou Carlos César, referindo que, "por isso, todos os portugueses, independentemente da sua condição partidária, estarão, certamente, associados neste momento numa manifestação coletiva de pesar e numa homenagem à memória de luta e à memória de concretização que representou a atuação política de Mário Soares e o seu comportamento físico ao longo destas últimas décadas".O antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD lamentou hoje a morte de Mário Soares, lembrando que, como político, "ninguém o vergava"."É um dia muito triste para Portugal. Mário Soares faz parte das pessoas que não quer que estejamos tristes, mas que lembremos o que ele fez na vida. Ninguém o vergava", escreveu o atual provedor da Santa da Misericória, Pedro Santana Lopes, na sua conta no Facebook.O líder do PSD lamentou hoje a morte do antigo Presidente da República, que classificou como "um grande democrata" e "um político polémico"."É um dia triste para todos os portugueses", referiu Passos Coelho, à margem de uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.Para Passos Coelho, "será impossível" escrever a História de Portugal das últimas dezenas de anos "sem nelas encontrar referências múltiplas à intervenção política de Soares, em muitas ocasiões decisiva".O FC Porto elogiou o papel relevante do antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro Mário Soares "na transição de uma negra ditadura de 48 anos para um regime democrático"."A relação entre Mário Soares e o FC Porto foi sempre fraterna: o primeiro primeiro-ministro português eleito democraticamente, em 1976, foi também o Dragão de Honra inaugural, em 1986, na segunda entrega dos Dragões de Ouro. Trata-se da mais alta distinção atribuída pelo clube", refere o FC Porto em comunicado.Eduardo Ferro Rodrigues lembra Mário Soares como "um grande português" e um dos fundadores da democracia em Portugal."É com grande pesar que tomo conhecimento do falecimento de Mário Soares.É costume dizer-se dos grandes políticos que a sua vida se confunde com a do tempo histórico que viveram. No caso de Mário Soares, não será exagerado dizer que é o último quartel do século XX português que se confunde com ele", lê-se numa mensagem de Ferro Rodrigues, divulgada no 'site' do parlamento.O antigo dirigente e líder parlamentar comunista recebeu com "profundo desgosto" a notícia da morte de Mário Soares, o "companheiro de muitas conspirações pela liberdade", que deixou "marca profundíssima" na democracia."É um profundo desgosto. Neste momento, o que me ocorre é prestar homenagem à grande figura de resistente que ele foi, um lutador pela liberdade, um homem de Estado, polémico sempre, mas que deixou uma marca profundíssima no regime democrático", afirmou Carlos Brito.A coordenadora do BE lembrou "com gratidão o homem que mandou a idade e o conforto às malvas para se levantar na Aula Magna, com toda a esquerda, na defesa do país contra a 'troika'"."Homenagear Mário Soares como escolheu ser retratado, por Júlio Pomar. O homem com tantas vidas como a nossa democracia. Contraditório, certamente. E sem esquecer nada, digo-vos que hoje escolho recordar com gratidão o homem que mandou a idade e o conforto às malvas para se levantar na Aula Magna, com toda a esquerda, na defesa do país contra a 'troika'", lê-se numa mensagem publicada numa rede social.Portugal "perdeu um dos grandes construtores, talvez o maior, da democracia portuguesa", disse o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. "Mário Soares foi um combatente antifascista coerente e consequente, um homem de resistência e que resistiu ao longo de toda a vida aos ataques que sofreu", sustenta o autarca socialista. Apesar das "contrariedade e ofensas de que foi vítima", Mário Soares "manteve sempre o [seu] espírito de resistência e otimismo", na luta para que "Portugal fosse um país livre", sublinha.A escritora lamentou a morte do antigo presidente da República classificando-o como uma "espantosa referência de coragem" e um "garante da liberdade"."É um dia muito triste. Todos nós sabíamos que iria morrer mais dia menos dias, mas a morte de uma pessoa é sempre o fim é sempre algo de incompletude, mas o doutor Mário Soares foi sempre para mim uma referência. Eu lembro-me perfeitamente da importância que ele teve durante o fascismo, quando estava eu a começar a trabalhar na oposição ao fascismo, foi sempre para mim uma espantosa referência de coragem, um garante da liberdade.Maria Teresa Hora recorda a "maior manifestação" em que participou, ainda "muito nova", na altura em que Mário Soares foi deportado.O antigo Presidente da República evocou a memória de Mário Soares lembrando a "resiliência" do antigo chefe de Estado e dizendo que o momento é de "profundo pesar" para Portugal e para a Europa.Recordando a "extraordinária capacidade de luta" de Soares ao longo da sua vida, Sampaio - que falava aos jornalistas em Lisboa - elogiou Mário Soares por ter estado sempre na "primeira linha" da defesa do país."Foi preso, exilado, nunca perdeu o seu amor por Portugal. Sempre acreditou naquilo que era o interesse de Portugal e no que era estrategicamente vital para a democracia portuguesa", assinalou.O primeiro-ministro afirmou que o país deve muito e ficará "eternamente grato" à ação política do antigo Presidente da República Mário Soares, que classificou como o rosto e a voz da liberdade portuguesa.Palavras proferidas pelo primeiro-ministro em Nova Deli, capital da Índia."Perdemos hoje aquele que foi tantas vezes o rosto e a voz da nossa liberdade. Mário Soares foi um homem que durante toda a sua vida se bateu pela liberdade, fê-lo contra a ditadura, sofrendo a prisão, a deportação e o exílio", declarou António Costa.O primeiro-ministro referiu depois que o fundador do PS continuou a bater-se pela liberdade e pela democracia após o 25 de Abril de 1974, razão pela qual a ele se deve "ter-se salvo a revolução".O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) lamentou a morte do antigo Presidente da República Mário Soares, uma das figuras "mais marcantes dos séculos XX e XXI", destacando o legado "de dedicação e luta pela democracia"."Portugal perdeu uma das suas figuras políticas mais marcantes do século XX e XXI", que deixa "um legado de dedicação e luta pela democracia ainda no Estado Novo e de fulgor na defesa de um estado social já depois da Revolução de Abril", referiu o deputado e dirigente do PAN, André Silva, numa nota enviada à agência Lusa.