“O incêndio matou a nossa família”

O carro em que seguia parte da família foi consumido pelas chamas. Susana, a mãe, Margarida e Joana, de 12 e 15 anos, não resistiram.



"Levaram-nos tudo. O fogo matou-nos a família. Foi uma tragédia que ninguém poderia imaginar, não sabíamos se devíamos fugir ou ficar", continua a recordar outra sobrinha, que agora acompanha a idosa.



"Foram momentos muito complicados. Não víamos nada, não sabíamos nada, nem de ninguém. Não sabia da minha sobrinha, nem das filhas do Mário. Elas iam noutro carro."O carro em que seguia parte da família foi consumido pelas chamas. Susana, a mãe, Margarida e Joana, de 12 e 15 anos, não resistiram."Levaram-nos tudo. O fogo matou-nos a família. Foi uma tragédia que ninguém poderia imaginar, não sabíamos se devíamos fugir ou ficar", continua a recordar outra sobrinha, que agora acompanha a idosa.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A tia de Mário Pinhal não ouvia a porta. Já dormia quando as chamas cercaram a pequena localidade de Várzea.O sobrinho estava já no carro com os pais - a mulher seguia noutro automóvel com as crianças - quando a idosa se apercebeu."Ele obrigou-me a sair de casa e levou-me. Ainda me queimei nos braços, mas pior que isso foi o que perdemos. A minha sobrinha e as meninas não resistiram", conta a sobrevivente, de lágrimas nos olhos e sem conseguir controlar a emoção.