Obra para evitar risco de colapso de túnel em Albufeira

Infraestrutura que transporta água de ribeira é antiga e apresenta sinais claros de degradação.

Por José Carlos Eusébio | 08:41

A Câmara de Albufeira vai avançar com obras no túnel que transporta as águas da ribeira de Albufeira para o mar, dado que esta infraestrutura apresenta sinais de degradação e poderia ruir se não fosse reforçada. Ao mesmo tempo, estão já em curso sondagens para a construção de um novo túnel, com que se pretende resolver de vez o problema das cheias na baixa da cidade.



"O túnel existente já é antigo e, neste momento, tem de ser reforçado para evitar qualquer risco de colapso", explica ao CM Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira. O concurso da obra já foi lançado, estando previsto um investimento de 165 mil euros. O autarca adianta que, mesmo após a construção do novo túnel, o atual, será mantido para "a drenagem das águas de meia encosta".



Além disso, a autarquia já tem adjudicada a construção de "uma estação de bombagem na praça dos Pescadores para resolver os problemas mais usuais na baixa de Albufeira, o que vai envolver também a realização de obras na rua Cândido dos Reis e na avenida 25 de Abril". O investimento ronda um milhão de euros.



No que se refere ao novo túnel, vão avançar "as sondagens no terreno, para que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil possa elaborar o relatório que possibilite fazer o caderno de encargos o mais aproximadamente possível daquilo que é a realidade em obra".



O projeto está a cargo de Saldanha Matos, que é também responsável pelo plano de drenagem de Lisboa. O túnel vai custar "entre 12 e 15 milhões €", refere o autarca.



PORMENORES

Dimensão

O novo túnel vai desviar os caudais da ribeira de Albufeira para o mar. A infraestrutura terá uma extensão de 1,4 quilómetros e irá desembocar nas proximidades do porto de abrigo.



Projetos

No decurso do corrente ano serão ainda desenvolvidos os projetos para mitigação do risco de inundações junto ao Inatel e o plano de monitorização e aviso do concelho de Albufeira.



Cheias em 2015

No dia 1 de novembro de 2015, a baixa da cidade de Albufeira ficou debaixo de água. As cheias registadas nesse dia provocaram prejuízos estimados em mais de 20 milhões de euros.