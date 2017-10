Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras contra inundações em Albufeira

Câmara vai construir estação elevatória no valor de quase um milhão de euros.

Por José Carlos Eusébio | 08:41

A Câmara de Albufeira lançou o concurso para a construção da estação elevatória da praça dos Pescadores, no valor de 940 mil euros. Esta obra faz parte do plano de drenagem da cidade, que visa evitar inundações na baixa.



A construção desta estação será concretizada no prazo máximo de oito meses, a contar da data de adjudicação.

Carlos Silva e Sousa, presidente da câmara, explica que a nova estrutura permitirá "bombear a água para o mar em qualquer situação de maré".



Atualmente, o escoamento é feito por um túnel, que liga ao mar junto ao pontão. O problema é que em algumas alturas acumula-se areia que bloqueia a passagem da água ou as próprias marés o impedem.



O autarca revela ainda que já foram realizados este ano trabalhos preventivos de desentupimentos de caneiros e túneis e de limpeza de cursos de água.