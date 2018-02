Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras de 1,2 milhões nas arribas da Nazaré

Trabalhos, feitos em duas fases, arrancam ainda este ano e prolongam-se até 2019.

As arribas da Nazaré serão alvo de uma intervenção de 1,2 milhões de euros, para evitar derrocadas de pedras e garantir a segurança dos banhistas.



A obra de estabilização da costa será realizada em duas fases. Para este ano, a Agência Portuguesa do Ambiente atribuiu à empreitada 613 mil euros e no próximo ano serão investidos mais 637 mil. O valor foi autorizado pelo Governo numa portaria publicada ontem em Diário da República.



O investimento é entendido como "vital para os visitantes e utentes da zona, face ao alto grau de vulnerabilidade e elevado risco a que estão expostos". A não execução das intervenções pode "originar derrocada de materiais, pondo em risco a segurança de pessoas e bens".



A instabilidade das arribas tem preocupado as autoridades na Nazaré e desde 2007 foi criada uma barreira de delimitação de 100 metros de praia, interditados a banhistas, e instalados avisos para o perigo de queda de pedras junto do promontório.



A obra de estabilização foi reconhecida como prioritária em 2014 pela tutela, que autorizou a intervenção. Contudo, só agora, quatro anos depois, é que a verba foi desbloqueada.



Segundo o vereador do Ambiente, Orlando Rodrigues, "a câmara sugeriu que a obra contemplasse a zona do ascensor", onde a autarquia já colocou uma rede de contenção.



A intervenção aprovada contempla assim a contenção da encosta onde circula o transporte centenário e que "terá que ficar parado por um período que solicitámos que não seja superior a três meses da época baixa", disse o vereador.