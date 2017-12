Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras de 7 milhões em três pontes concluídas

Pontes sobre os rios Criz e Mondego foram reforçadas e reabilitadas.

Por Cláudia Machado e Tatiana Santana | 08:39

As obras de reabilitação das duas pontes sobre o rio Criz - na EN234, em Santa Comba Dão e Mortágua - e na ponte de S. João das Areias - na EN234-6, sobre o rio Mondego e no concelho da Tábua - já estão concluídas.



O anúncio foi feito ontem pela Infraestruturas de Portugal, que revelou terem sido investidos sete milhões de euros "no reforço das condições de segurança e de circulação na rede viária sobre a albufeira da Aguieira".



Os trabalhos de reparação dos pilares e fundações das três pontes, "de elevada complexidade ao nível técnico", asseguram a "reposição dos níveis de estabilidade estrutural nas travessias", bem como "o levantamento dos condicionamentos à circulação anteriormente existentes", explica a empresa pública.



Nas pontes do Criz I e II, com extensões de 180 metros e de 300 metros, respetivamente, foram substituídas "as fundações existentes nos pilares localizados no interior da albufeira, através da execução de estacas" e restaurados os problemas "estruturais e de durabilidade nos pilares e capitéis".



Já a ponte de S. João das Areias, sobre o rio Mondego e com uma extensão de 260 metros, sofreu um "reforço das fundações com estacas nos pilares localizados no interior da albufeira" e ‘encamisamento’ "até ao nível de máxima cheia e preenchimento do interior com betão", além da "reabilitação geral até à cota de topo de todos os pilares e proteção geral da face exterior dos pilares", explicou ainda a Infraestruturas de Portugal.



Para além dos três viadutos, os fustes de pilares da travessia mais extensa do rio Dão foram igualmente reforçados.