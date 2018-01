Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras de um milhão em edifício da PSP

Sede da Divisão Policial tem tectos a cair e pavimentos em mau estado, entre outros problemas.

Por José Carlos Eusébio | 08:40

O edifício sede da Divisão da PSP de Portimão vai ser alvo de uma intervenção de fundo, que, segundo apurou o CM, deverá orçar em cerca de um milhão de euros. O primeiro passo para a concretização desta obra foi dado esta segunda-feira, através da assinatura de um protocolo entre o Governo e a câmara local.



"Nós vamos elaborar o projeto já e depois tentaremos acelerar o mais possível o lançamento do concurso", explicou Isilda Gomes, presidente da câmara. A obra fica a cargo da autarquia, que depois será ressarcida pelo Governo do investimento. Segundo a autarca, as atuais instalações da PSP têm "tectos a cair e portas, janelas e pavimentos em mau estado", entre outros problemas.



A assinatura do protocolo contou com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, que garantiu que "a sustentabilidade da obra em Portimão está assegurada", pretendendo "acelerar, tanto quanto possível, a sua realização".



"Para 2018, temos uma verba de 20 milhões de euros [para todo o País] na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, só para as infraestruturas das forças de segurança, um valor que nunca houve anteriormente", frisou a governante. Isabel Oneto acrescentou que a programação das obras é feita de acordo com "as prioridades apresentadas pelas forças de segurança".



O diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, revela que os casos mais preocupantes no Algarve são os de "Portimão e de Vila Real de Santo António".