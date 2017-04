Obras em 11 freguesias custam mais de 1 milhão

Para Adaúfe estão previstos 118 mil euros para alargamento da rua do Outeiro. A restante verba destina-se ao parque de estacionamento da igreja, em Arentim, ao passeio das Leiras, em Cabreiros e Passos S. Julião, à pavimentação do largo do Pomarelho, na União das Freguesias de Este (S. Pedro e S. Mamede), e ao novo muro da rua de S. Tomé, em Priscos.

A Câmara de Braga pretende investir cerca de 1,2 milhões de euros na reabilitação de ruas e espaços públicos em 11 das 37 freguesias do concelho. As propostas vão ser apreciadas segunda-feira, em reunião de executivo.A maior parcela do investimento, cerca de 175 mil euros, destina-se à freguesia de Tebosa - 155 mil euros para o parque de lazer da Nossa Senhora do Campo e 20 mil para a requalificação da rua da Moinha. Já a União das Freguesias de Guisande e Oliveira S. Pedro vai receber cerca de 169 mil euros para obras na estrada entre a rua do Termo e a rua da Oliveira, em Oliveira S. Pedro.A autarquia de Ricardo Rio pretende também transferir cerca de 159 mil euros para a freguesia de Palmeira, destinados ao arranjo urbanístico do largo da capela de St.º Estêvão. A União das Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e S. Vicente) irá receber cerca de 147 mil euros, destinados à requalificação da rua do Cifão e à construção de uma rotunda, em Penso S. Vicente. À freguesia de Pedralva está previsto alocar cerca de 139 mil euros para o coletor de águas pluviais da av. da Grumeira e da rotunda na EM594. Em Panóias, a ampliação da rua da Guita e a pavimentação da rua da Igreja vão custar cerca de 124 mil euros.