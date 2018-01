Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras em ponto negro da EN101 daqui a um mês

Construção de uma rotunda e passeios na reta da Loureira devem arrancar em março.

Por Fátima Vilaça | 10:25

As obras reclamadas há vários anos para o troço da Estrada Nacional 101, na Loureira, em Vila Verde, devem arrancar dentro de um mês. António Vilela trouxe a novidade da reunião que manteve a meio da semana com a Infraestruturas de Portugal. O presidente da Câmara de Vila Verde anunciou que os trabalhos de construção de uma rotunda no chamado ‘cruzamento da Loureira’ e de criação de passeios ao longo da via avançam em março.



Considerada um dos pontos negros das estradas do concelho, a EN101 será ainda alvo de outras obras de requalificação até 2020. O troço entre a rotunda do Pingo Doce a o santuário do Alívio será também alvo de repavimentação e serão criadas bermas e passeios. Segue-se depois a retificação do troço entre Pico de Regalados e a Portela do Vade. Todas as intervenções estão já garantidas e serão feitas em diferentes fases.



A intervenção mais urgente seria a do troço da Loureira, onde recentemente um professor reformado, de 68, morreu atropelado à porta de casa. Várias vozes se levantaram a exigir os trabalhos para reforço da segurança de peões e automobilistas. A filha da vítima mortal encabeçou um movimento de protesto pelo não avanço da obra e chegou mesmo a escrever uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa a falar da necessidade de intervenção nesta via.



Na sexta-feira, António Vilela confirmou que a obra já está adjudicada e que com o início do mês de março devem arrancar os trabalhos que o autarca considerou "fundamentais para garantir a segurança de quem todos os dias utiliza esta estrada.