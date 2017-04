Obras na EN125 revoltam turismo

Vários empreendimentos turísticos podem ser fortemente prejudicados já que as obras decorrem em frente à entrada.

Com a chegada de milhares de turistas ao Algarve, para as férias da Páscoa, o trânsito está ainda mais caótico na EN125, onde decorrem obras em várias zonas da região. Perante este cenário, os empresários hoteleiros pedem ao Governo a paragem da obras, temporariamente durante este período de férias, e a suspensão do pagamento das portagens na Via do Infante (A22), para facilitar o escoamento do trânsito.Depois de avanços e recuos, a requalificação da EN125 recomeçou, com a repavimentação de de várias zonas da estrada e a construção de várias rotundas. Os empresários estranham o timing para as intervenções. "Durante o inverno as obras estiveram paradas e agora que se inicia a época turística é que arrancam. Não faz sentido", lamentou ao CM Elidérico Viegas, presidente da Associação e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que pede a paragem das intervenções na semana da Páscoa e a "suspensão das portagens na A22", no sentido de "retirar o trânsito da caótica EN125", que tem sido "causadora de vários acidentes e muitas vítimas mortais".Uma das zonas onde o trânsito tem estado mais congestionado é entre o Chinicato, em Lagos, e a Penina, em Portimão. "Utilizo esta estrada todos os dias e estou a ser obrigado fugir para a A22 e a pagar portagens porque não há nenhuma alternativa possível", lamentou ao CM um condutor.