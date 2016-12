Obras na Serpa Pinto geram caos no trânsito

De acordo com a autarquia, a faixa de rodagem irá ser elevada praticamente até à cota do passeio, nos cruzamentos com as ruas do Godinho, 1º de Dezembro e Conde São Salvador. Haverá ainda melhorias nos passeios, iluminação, jardins, sinalização e saneamento.



A Serpa Pinto ficará com uma faixa de rodagem de 3,75 metros em cada sentido e baias de estacionamento de 2,15 metros.De acordo com a autarquia, a faixa de rodagem irá ser elevada praticamente até à cota do passeio, nos cruzamentos com as ruas do Godinho, 1º de Dezembro e Conde São Salvador. Haverá ainda melhorias nos passeios, iluminação, jardins, sinalização e saneamento.

A empreitada de requalificação da avenida Serpa Pinto, em Matosinhos, já tinha sido anunciada há vários meses. As obras arrancaram no início da semana e, apesar dos avisos, estão a provocar a revolta de moradores, trabalhadores e comerciantes daquela zona da cidade. A câmara "lamenta o transtorno, mas apela à compreensão de todos, face à necessidade urgente de execução desta obra"."Todos os dias tenho de sair de casa bem mais cedo porque tenho que contar com cerca de meia hora só para descer a avenida da República", disse ao CM Joaquim Lopes, que mora em São Mamede de Infesta e se desloca todos os dias de carro para o emprego. "Estão sempre a mudar o trânsito e os sentidos de circulação, mas a circulação na cidade continua caótica", diz Eduardo Gomes, morador.A empreitada obriga a restringir a circulação na avenida Serpa Pinto ao sentido norte/sul, ou seja, do porto de Leixões para Matosinhos Sul. No sentido inverso, o trânsito é desviado pela rua Roberto Ivens - mais estreita -, o que provoca constrangimentos e longas demoras na movimentada avenida da República. Os comerciantes estão preocupados com a provável quebra de vendas, com início na quadra natalícia.