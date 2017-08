Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras para reparar IP6 duram até final de 2018

Abatimento da plataforma da estrada levou Infraestruturas de Portugal a suprimir uma faixa de rodagem.

Por Francisco Gomes | 08:21

A existência de fendas profundas no piso do IP6, entre Óbidos e Peniche, e o abatimento da plataforma da estrada, levaram a Infraestruturas de Portugal (IP) a suprimir a faixa de rodagem ao longo de cerca de um quilómetro, medida que se deverá manter durante mais de um ano, ao longo do qual será estudada e implementada uma solução definitiva para a circulação de veículos em segurança.



O condicionamento de trânsito ocorre entre os quilómetros 13,670 e 14,430, na direção de Peniche, com a supressão da totalidade da faixa de rodagem. A circulação continua a fazer-se em ambos os sentidos com recurso a um basculamento de tráfego para a faixa contrária, estando o local sinalizado e delimitado.



Segundo a IP, "será realizado um estudo geológico e geotécnico do local, seguido do lançamento de um concurso para execução de uma empreitada em regime de conceção e construção. Estima-se, nesta fase do processo, que os trabalhos poderão estar concluídos no final de 2018, sendo esta previsão ajustada no decurso dos procedimentos a realizar".



Esta situação junto ao viaduto de Olho Marinho, em Óbidos, que deriva de diferentes características do subsolo relativamente ao restante vale, preocupa já há muito tempo os muitos condutores que circulam naquela estrada, que querem ver uma solução definitiva, em vez de remendos que nada resolvem. A estrada é bastante utilizada no verão para aceder à zona litoral de Peniche, pelo que a empresa pública que administra as infraestruturas ferroviárias e rodoviárias reconhece que a situação causará "transtornos ao trânsito".