Obras paradas impedem deficiente de ir à rua

Segundo Liliana Gaspar, as obras estão orçadas em 1,4 milhões de euros. Justifica o atraso na conclusão devido à falta de pagamento das contribuições pelos proprietários. "Há pessoas que ainda não pagaram, além de que ainda não se chegou a consenso nos casos em que é necessário derrubar muros para fazer os arruamentos. Há pessoas que não aceitam em ceder uma área para a via pública", explica Liliana Gaspar.No bairro, que está em fase de urbanização, existem um total de 120 lotes.

Uma deficiente motora, Maria de Fátima Correia, de 64 anos, queixa-se de não poder sair de casa e estar impedida de circular nas ruas do bairro onde mora, na Quinta do Funchalinho, Vila Nova da Caparica (Almada), devido às obras nos arruamentos de instalação do saneamento, rede de água, eletricidade e telecomunicações. As ruas apresentam desnivelamentos e pedras soltas. Os trabalhos estão parados há um ano e meio."Antes do início das obras podia sair e fazer compras ou ir ter com amigas, mas agora não posso. Não consigo circular na rua neste estado", queixa-se Maria de Fátima Correia. Acrescenta que a ambulância que a transporta para os tratamentos de hemodiálise "não consegue" chegar até à porta de casa nos dias de chuva. "Quando chove, isto está intransitável e as obras estão paradas há um ano e meio", lamenta.Perante as queixas de Maria de Fátima Correia, Liliana Gaspar, presidente da administração da comissão de proprietários, propôs como solução a colocação, a partir de hoje, de brita na via, para permitir a circulação em cadeira de rodas.