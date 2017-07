Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras provocam caos junto ao Fonte Nova

Engarrafamentos junto ao centro comercial devido ao corte de uma faixa de circulação.

Por Edgar Nascimento e António Miguel | 08:12

Barulho, pó e muita confusão, têm sido assim os últimos meses para os moradores e comerciantes na zona junto ao Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica (Lisboa), devido às obras de requalificação da Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo.



Os trabalhos eliminaram o estacionamento junto ao shopping e têm provocado o caos no trânsito, nomeadamente no acesso da Segunda Circular e Estrada de Benfica.



Alexandre Nunes, morador do bairro, diz que apesar de concordar com as obras, "o trânsito ficou caótico".



"Como houve um corte nas vias e agora apenas há uma via na Estrada de Benfica, junto ao centro comercial, as pessoas ficam paradas muito tempo dentro dos carros", diz o engenheiro civil aposentado, frisando que é o "caos a qualquer hora do dia".



A requalificação está a ser feita no o âmbito do projeto ‘Uma Praça em Cada Bairro’, que visa a criação de uma "grande praça" que vai unificar os dois troços da Estrada de Benfica, interrompidos pelo viaduto, permitindo a circulação contínua dos peões e melhorar os fluxos pedonais e viários.



Segundo a Câmara de Lisboa, o projeto também prevê o uso da parte inferior do viaduto para a prática desportiva, dotando-a de iluminação noturna, e pretende construir espaços com "quiosques, esplanadas, relvados e equipamentos infantis" na zona que é agora o parque de estacionamento do centro comercial.



"Mas por agora é com isto que temos de viver", conta Carlos Oliveira, oficial de Justiça reformado e morador na zona, lamentando que haja cada vez menos lugares de estacionamento. "Por vezes torna-se quase impossível fazer compras no Fonte Nova."



Segundo as previsões da autarquia, os trabalhos serão concluídos no terceiro trimestre deste ano.