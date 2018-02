Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras urgentes em ‘ilhas’ garantidas pelo Governo

Programa ‘Primeiro Direito’ deverá ser apresentado até ao fim de março para dar resposta a graves carências habitacionais.

Por Manuel Jorge Bento | 09:52

O Governo deve apresentar, até ao fim do primeiro trimestre deste ano, o programa ‘Primeiro Direito’, garantindo a "intervenção urgente e decisiva" em "situações de graves carências habitacionais", como nas ‘ilhas’ do Porto, garantiu ontem a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, no Parlamento.



Já Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, indicou, também na Assembleia da República, que reabilitar as 957 ‘ilhas’ da cidade representa um investimento de cerca de 32 milhões de euros.



Em causa, só na Invicta, estão 8266 alojamentos que existem naqueles aglomerados habitacionais ou outros equiparáveis. O autarca diz que a intervenção deve incluir Governo, municípios e proprietários, sendo que a solução não passa pela nacionalização. Propôs ainda medidas como a isenção de IVA em ações de reabilitação e isenções no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).



O programa a lançar pelo Governo inclui, no entanto, outros casos além das ‘ilhas’ do Porto. "Consideramos que é um problema urgente dar resposta às carências habitacionais graves que ainda persistem no País e às famílias que ainda vivem em condições indignas, não só as que vivem nas ‘ilhas’", afirmou Ana Pinho.



Para a secretária de Estado, é urgente acabar "com a falha grave que ainda existe em Portugal a este respeito", intervindo também em bairros precários ou acampamentos de pessoas que moram em abarracados e caravanas.



O programa ‘Primeiro Direito’ irá substituir o Programa Especial de Realojamento (PER) e o Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA). Só nas ‘ilhas’ do Porto (habitação operária típica do século XIX) vivem cerca de 12 mil cidadãos, indicou Renato Sampaio, do PS.