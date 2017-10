Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obrigada a pedir desculpa à GNR

Mulher que sequestrou marido de 88 anos atacou militares.

Por Miguel Curado | 10:23

A mulher de 50 anos que foi detida por militares da GNR em São João da Caparica, Almada, por suspeitas de ter sequestrado durante meses o marido, de 88, foi obrigada pelo Tribunal de Almada a pedir desculpas a dois guardas que agrediu. Está ainda sujeita a 75 horas de trabalho comunitário.



Quando se apresentou a interrogatório a um juiz de Almada, a mulher já ia constituída arguida por maus-tratos ao marido.



Depois de receber queixas de vizinhos do casal sobre agressões ao idoso, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Almada teve a confirmação médica de que o mesmo tinha diversos hematomas no corpo.



Quando na quarta-feira se deslocaram a casa do casal para levar a vítima a depor a tribunal, dois militares do NIAVE foram impedidos pela mulher de aceder ao idoso e agredidos por aquela. A autora do ataque foi detida e presente a tribunal pelo crime contra a GNR.



Aguarda pelo julgamento em liberdade e o idoso foi colocado num lar e afastado da companheira, por decisão da Segurança Social.